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بالصور.. تلال القمامة تحاصر أهالى شرمساح بدمياط

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بالصور.. تلال القمامة تحاصر أهالى شرمساح بدمياط بالصور.. تلال القمامة تحاصر أهالى شرمساح بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

اشتكى أهالى قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، من انتشار تلال القمامة فى شوارع القرية، مما يهدد صحة الأهالى .

وأكد الأهالى أن تلال القمامة موجودة فى كل مكان بالقرية حتى وصلت إلى مبنى الوحدة المحلية ومحطة الصرف الصحى ولم يكترث رئيس القرية أو يبدى اهتمامه برفع القمامة، موضحين أن الإهمال عم جميع إرجاء قرية شرمساح دون تدخل من رئيس القرية، مطالبين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بسرعة التدخل والاستماع لشكوى المواطنين على أرض الواقع والابتعاد عن التقارير الورقية.

كما طالب هانى شعلان أحد الأهالى بتفعيل دور المتابعة بشكل مستمر للوقوف على الحقائق ومشاهدة الإهمال التى باتت القرية تعانى من انتشار للقمامة والصرف الصحى والتعديات. 

ويضيف، نعيش فى مأساة حقيقية بسبب تراكم أكوام القمامة مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة بين الأطفال، نتيجة انتشار الحشرات والقطط الضالة، مضيفاً بأن عملية تجميع القمامة لا تتم بصورتها الكاملة، لأن العمال يقومون بفرزها واستخراج منها ما ينفعهم ويتركون الباقى فى الشوارع.

 

 

 

 

 

 

 


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