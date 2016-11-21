معلمة رياضة: خطة سنوية للطلبة البدينين

أوضحت إيمان شعبان معلمة التربية الرياضية أنها تجعل مع بداية كل عام أحد أهم أهدافها السنوية متابعة الطلبة البدينين والعمل خلال العام على إنقاص أوزانهم، عبر البرامج الرياضية والحميات الغذائية والنصائح التوعوية.

وقالت إنها في بداية العام الدراسي تقوم بتحديد الطلبة الذين يعانون من السمنة، ويتم إعداد خطة لهم وفقا للعمر، حيث يتم التركيز على زيادة النشاط البدني عند طلبة الحلقة الأولى والمتوسطة، فيما يتم توجيه طلبه من عمر 14 عاماً للتركيز على تناول الأطعمة الصحية، وتعديل النظام الغذائي.

ولفتت إيمان شعبان إلى أن الأعمار الكبيرة من الطلبة تصعب السيطرة عليهم، لذلك تنصح بالتوجه إلى اختصاصي التغذية الذي يحدد النظام الغذائي للطفل بما يتناسب مع عمره وبنيته الجسدية، مع إلزامه بممارسة الرياضة التي يرغب بها حتى يخفض وزنه بشكل صحيح.