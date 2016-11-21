12 مبادرة للحد من السمنة

1 ــ تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية للأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية، حيث وضعت الوزارة المعايير الخاصة بالأغذية المقدمة بالمقاصف بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

2 ــ إدارة مؤشرات السمنة (دليل كتلة الجسم) ضمن السجل الصحي الإلكتروني SIS، حيث قامت الوزارة بتدريب كافة معلمي ومعلمات التربية على كيفية إجراء الاختبارات الخاصة بمؤشرات السمنة عند الطلبة.

3 ــ إدراج اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ضمن السجل الصحي الإلكتروني للطلبة. حيث تم إدراج اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للطلبة ضمن السجل الصحي الإلكتروني.

4 ــ برنامج سمارت بهدف نشر ثقافة التوعية الصحية بالتعاون مع مؤسسة ماجد الفطيم لأعمال الخيرية، ويهدف إلى نشر ثقافة التوعية الصحية بين طلبة الحلقة الثانية والثانوي.

5 ــ تطبيق برنامج صحتي في رشاقتي، وهو تثقفي توعوي لطالبات مرحلة الثانوية. يتمحور حول نمط الحياة الصحي لتعزيز صحة الطالبات الحلقة الثانية والثانوي، حول أهمية الغذاء المتوازن ومكونات الغذاء الصحي.

6 ــ تطبيق برامج توعوية وتثقيفية عبر المحاضرات للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والهيئة التمريضية وتتمحور هذه المحاضرات حول أحدث الأساليب العلمية الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية للوقاية وعلاج السمنة.

7 ــ إصدار المطبوعات حيث تم إصدار العديد من النشرات والملصقات والفيديوهات التوعوية حول الغذاء والنشاط البدني للوقاية من السمنة وتم توزيعها الإلكترونية على كافة طلبة المدارس.

8 ــ الاحتفاء بالمناسبات الصحية العالمية من خلال تفعيل الاحتفالات بالمناسبة الصحية العالمية (يوم الصحي العالمي، يوم السكر، ضغط الدم) في كافة مدارس الدولة من خلال ربطها بالمشاكل المرتبطة بالسمنة.

9 ــ إطلاق برامج مكافحة السكري عند الطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريبية بالمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة.

10 ــ إطلاق مهرجان المرح للصحة واللياقة البدنية، من خلال تسخير كافة فعاليات الصحة والمرح على مدار شهر كامل من خلال التركيز على أهم القضايا المتعلقة بنمط الحياة (الغذاء، النشاط البدني).

11 ــ نشر الوعي الصحي بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية من خلال إطلاق العديد من الأنشطة البدنية الموجهة للطلبة مثل (المنافسات الرياضية المدرسية والبطولات المحلية والخارجية).

12 ــ إدراج اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ضمن السجل الصحي الإلكتروني للطلبة خلال العام الدراسي الماضي، بهدف ربط أولياء الأمور بمستويات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لأبنائهم.