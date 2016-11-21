سرور بن محمد وعبد الله بن زايد يحضران حفل سفارة عمان في اليوم الوطني للسلطنة

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد الله بن حمود المعولي، القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لسلطنة عمان الشقيقة.

جولة

وتجوّل سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والحضور، في أرجاء المعرض المصاحب لحفل الاستقبال الذي يعرض صوراً عن العلاقات الإماراتية العمانية، كما تفقد سموه معرضاً للمخطوطات للمصحف الشريف وأخرى في الأدب.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق «جميرا - أبراج الاتحاد» في أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، ومعالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.