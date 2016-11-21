حظك اليوم برج الأسد الاثنين 21/11/2016

برج الأسد من أكثر الأبراج المتسرعة التى تميل تحقيق كل أحلامها فى وقت قصير للغاية ولا ترضى بالصبر، لكن هذا الطبع ربما يفقدها أشياء كثيرة ويحدث لها تراجع على جميع المستويات لذلك يجب أن يتحلوا بالصبر فى هذه الأشياء.

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد عليك أن تكون صبورا و انتظر الخطوات الأولى فى مشروعك الجديد، لكن انتبه فستظهر لك عدد من المشاكل التى قد تعرقل طريقك .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج، لقد حان الوقت أن تأخذ خطوة إلى الوراء فى علاقاتك مع شريكك و ذلك من أجل إلقاء نظرة على الصورة الكاملة ، فهذا قد يغير الكثير بعلاقتك معه .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد ابتعد عن التعامل بشكل عشوائى مع حالتك الصحية ، فالإهمال قد يعرضك للكثير من المشاكل خلال الفترة المقبلة ، و تجاهلك زيارة الطبيب المختص قد يزيد الأمور تعقيدا .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

عليك أن تقيم الكثير من علاقاتك و التى أصبحت الآن وكأنها " عدد " فقط، فالتواصل مع الأصدقاء الحقيقيين قد يضيف لك الكثير من الفرص .