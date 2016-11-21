مشاريع تطبيقية بجامعة الإمارات

قدم عدد من طلاب وطالبات جامعة الإمارات صباح أمس عروضاً أولية لعدد من المشاريع الابداعية والابتكارية التي قاموا بتصميمها، حيث انطلقت صباح أمس في جامعة الإمارات فعاليات أسبوع الإبداع والابتكار، وذلك على مدار أسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الإبداعية والمناشط الابتكارية وورشات العمل واستعراض مشاريع الابتكار، التي أقامها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة، والتي سوف تتوج يوم الثلاثاء المقبل باحتفالية كبيرة لعرض مجموعة كبيرة من المشاريع الابتكارية.

وأشار الدكتور عبد الجليل كاظم الوالي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى أن المؤتمر يهدف إلى أن تكون جامعة الإمارات جامعة للرواد والمبدعين، حيث استعرض عدداً من الخبراء والباحثين خلال المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل بحثية، يمثلون عدداً من مراكز البحث العلمي العالمية والجامعات المرموقة.