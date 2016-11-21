107 فعاليات إبداعية وذكية على مدار أسبوع في عجمان

كشفت الدكتورة هاجر سعيد مدير إدارة التميز الحكومي بالمجلس التنفيذي ومنسق الابتكار في عجمان أنه سيتم تنظيم 107 فعاليات شاملة ومتنوعة لتعزيز مفهوم الابتكار ودعم كل الجهات المشاركة سواء كانت دوائر اتحادية أو محلية بمختلف مناطق الإمارة مبينة أنه سيتم استهدف ما يزيد على 75موظفاً حكومياً وبشكل يومي على كامل امتداد أيام أسبوع الابتكار من خلال تنفيذ 26 ورشة عمل بفندق سراي عجمان تستهدف موظفي الدوائر الحكومية وكل أفراد المجتمع.

ورش متنوعة

وقالت إنه تنفيذاً لرؤى حكومة عجمان وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهده ورئيس المجلس التنفيذي بعجمان، مشيرة إلى أنه في إطار تشجيع مجتمع الإمارة بكل شرائحه على المساهمة في طرح الموضوعات والقضايا والتحديات وتقديم الأفكار والحلول الابتكارية.

وأوضحت هاجر سعيد تنفيذ عقد اتفاقية بشأن تطوير مختبر الابتكار، وجلسة عصف ذهني تشمل عرض تجربة تفاعلية لتقنية (nxtnote) الأميركية، وورشة عمل مهمة الفضاء، وأخرى عن القائد المبتكر والتي ستعرض نظرية «اليو» المعتمدة والمطبقة في مختبرات اي ام تي للابتكار، ونظرية دائرة القيادة التي تفرق بين القائد المبدع والانفعالي وعلاقة ذلك بالقدرة على الابتكار، وتنظيم محاضرات حول الابتكار في القطاع الحكومي بهدف التعرف على السياسات والعمليات.

ونوهت مدير إدارة التميز الحكومي بمجلس تنفيذي عجمان بأن إمارة عجمان تبتكر وتبدع وتشارك اليوم تلبية لنداء الواجب الوطني الذي أطلقه ووجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي بجعل أسبوع الإمارات للابتكار مناسبة سنوية للاحتفاء بالمبتكرين على مستوى الدولة خلال شهر نوفمبر من كل عام.