شرطة عجمان تعرض الابتكارات وتستعرض الإنجازات

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات للمشاركة في أسبوع الابتكار بهدف عرض أهم الابتكارات في إمارة عجمان، وذلك تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة عجمان بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

حضور

وافتتح العقيد عبدالله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان فعاليات أسبوع الابتكار بحضور العقيد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية، والمستشار عبد الرحمن موسى حمدان رئيس جائزة الإمارات للابتكار والإبداع، والسادة مديري الإدارات وعدد كبير من السادة الضباط والأفراد وموظفي شرطة عجمان، والمشاركين من الجهات والمؤسسات المبدعة في إمارة عجمان.

ابتكارات

واطلع نائب قائد عام شرطة عجمان على أبرز الابتكارات والمنجزات الإبداعية المبتكرة التي أنجزها طلبة المدارس في المعرض المقام في معهد تدريب الشرطة، والتي تنوعت بين ابتكارات تكنولوجية، وابتكارات لتعزيز الأمن والسلامة، وابتكارات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيداً بجهودهم الرائعة وعقولهم المفكرة التي ابتكرت ما يعزز الأمن والسلامة، ويسهم في تنمية وتطوير أساليب الحياة في الإمارة، مؤكداً على تشجيع شرطة عجمان ودعمها لهذه الابتكارات.

من جهة أخرى عقد مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية ورقة عمل بعنوان «تطلعات مستقبلية للموهبة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة» عرف خلالها أهم المفاهيم المتعلقة بالموهبة والإبداع والابتكار، متحدثاً عن الأهداف العامة للموهوبين في دولة الإمارات.