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«غرفة الفجيرة» تتبنى الابتكار لتحقيق الاستدامة

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تشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في فعاليات أسبوع الابتكار 2016 التي افتتحت في فندق نوفوتيل الفجيرة وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومختلف فئات المجتمع بالإمارة، ويهدف الأسبوع إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، وبناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار على مستوى الدولة وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني الابتكار كأسلوب عمل للتطور المستدام وإطلاق مبادرات وأفكار نوعية تخدم المجتمع وتساهم في نهضة البلاد.

ويأتي أسبوع الابتكار في نسخته الثانية ترجمة لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2015 عاماً للابتكار، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في نوفمبر 2015 بدأ بتاريخ 22 وحتى 28، فضلاً عن إطلاق سموه، الاستراتيجية الوطنية للابتكار في أكتوبر 2014.

 وأكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على هامش مشاركة الغرفة في فعاليات أسبوع الابتكار 2016 في إمارة الفجيرة ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل أسبوع الإمارات للابتكار مناسبة سنوية للاحتفاء بالمبتكرين على مستوى الدولة هي مناسبة محفزة على العمل ومساهمة في إنجاح المشروع الوطني الذي يخدم حاضر الوطن ويلبي تطلعات الأجيال القادمة من خلال تبني أفضل المشاريع والابتكارات التي ستقدمها مختلف الجهات الحكومية.

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