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إحباط تسلل 45 بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 45 بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 45 بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 45 بينهم 11 سودانيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 45 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 7 من كفر الشيخ و7 من البحيرة و6 من المنيا و4 من أسيوط و 6 من سوهاج و5 من الدقهلية و3 من بنى سويف و2 من قنا و1 من الشرقية و1 من الفيوم و1 من مطروح و11 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم  تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


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