تحفيز الابتكار في مراكز تحفيظ القرآن

نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة عمل للابتكار لمراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة حضرها الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، وكبار المسؤولين ومديرو المراكز والمحفظون والإداريون، في أبوظبي.

وقد وجه الدكتور الكعبي المشاركين في ورشة مراكز تحفيظ القرآن الكريم بكلمة أشاد في مستهلها بما وفرته القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي لهذه المراكز خدمة لكتاب الله عز وجل.

كما أشاد ببيئة الابتكار والتحفيز في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.

ودعا الكعبي إلى أهمية عقد جلسات العصف الذهني لابتكار أفضل الممارسات على مستوى العالم في خدمة القرآن الكريم.