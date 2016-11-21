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«لنبتكر» مبادرة مدينة خليفة الطبية لدعم الخدمات الصحية

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أكد الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية بالإنابة، أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومن خلال جميع منشآتها، تولي عمليتي الجودة والابتكار في الرعاية الصحية أولوية قصوى، حيث استطاعت خلال السنوات الماضية أن تستحوذ على رضا المرضى والعملاء عبر التطوير المستمر.

جاء ذلك خلال انطلاق مبادرة «لنبتكر» التي تنظمها المدينة الطبية خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري بالتزامن مع أسبوع الإمارات للابتكار، بهدف إشراك كل العاملين في المدينة الطبية والمؤسسات الصحية التابعة لـ «صحة» من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وعمال، في تقديم أفكار ابتكارية ضمن 4 مسارات هي:العمليات التشغيلية، ارتباط الموظفين، خدمة العملاء، الخدمة السريرية.

وشهد اليوم الأول من المبادرة تقديم نحو 100 فكرة مبتكرة، من قبل العاملين في المدينة الطبية.

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