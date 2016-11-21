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«تنظيم نقل الأجرة» بأبوظبي ينال آيزو السلامة المرورية

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«تنظيم نقل الأجرة» بأبوظبي ينال آيزو السلامة المرورية «تنظيم نقل الأجرة» بأبوظبي ينال آيزو السلامة المرورية

قدمت «إنترتك»، شهادة الآيزو 39001:2012 (ISO 39001:2012) إلى مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي؛ تكريماً له على تطبيق أنظمة إدارة سلامة المرور على الطريق. وتتولّى الهيئة التابعة لحكومة أبوظبي، تنظيم وإدارة قطاع سيارات الأجرة والنقل العام، وهي الهيئة التنظيمية الأولى التي تحصل على هذه الشهادة في الإمارة.

وقد خضع المركز لتقييم صارم وموضوعي من قبل مدققي «إنترتك» للتأكد من أنّ أنظمة إدارة السلامة المرورية على الطرقات متوافقة مع المتطلبات العالمية وتطبق المعايير العالمية المعتمدة في هذا القطاع.

وقال حسين الأطرقجي، رئيس «إنترتك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: «إن حصول مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي على شهادة الآيزو 39001:2012 هو إنجاز هام، وهو يعكس التزام المركز، باعتباره هيئة حكومية، بتحسين السلامة على الطريق وإنقاذ الأرواح.

قال محمد درويش القمزي، المدير العام لتنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي: تؤكد شهادة الآيزو التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لجميع السكان المقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك زائريها.

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