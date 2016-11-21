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«الهلال» ومفوضية الأمم المتحدة تبحثان التعاون في رعاية اللاجئين

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بحث الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر خلال لقائه فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له مجالات التعاون في رعاية اللاجئين ومساندة قضاياهم الإنسانية.

وأكد خلال اللقاء الذي جرى أمس بمقر الهيئة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً لتخفيف معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم الإنسانية، وتسير على خطى ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اتسم بتقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها في أي مكان من العالم دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية.

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