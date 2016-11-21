حظك اليوم برج الميزان اليوم الاثنين 21/11/2016

نقدم لكم توقعات علماء الفلك على المستوى الصحى والمهنى والعائلى لأبناء برج الميزان، حيث يتميز أبناء هذا البرج من الكثير الصفات أهمها التردد والوفاء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

أوضاعك مع الحبيب مستقرة جدًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية إلا أنك كنت قادرا على التعامل معها بشكل صحيح.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تسيطر على انفعالاتك فى العمل، كما أنه من الضرورى أن تعرف أنك تقوم بمهام صعبة فمن الضرورى أن يكون لديك الوقت الكاف لإنجازها على أكمل وجه ممكن.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

ربما انشغالك الفترة الماضية فى الكثير من القضايا جعلك تشعر ببعض الضيق القلق والتوتر، مما أثر على صحتك بشكل سئ، فما عليك إلا أن تعود للاهتمام بصحتك من جديد وتحصل على الراحة التى جسدك بحاجة إليها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة جيدة على كافة المستويات الصحية والعائلية، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل.