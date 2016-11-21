أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان اليوم الاثنين 21/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان اليوم الاثنين 21/11/2016 حظك اليوم برج الميزان اليوم الاثنين 21/11/2016

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك على المستوى الصحى والمهنى والعائلى لأبناء برج الميزان، حيث يتميز أبناء هذا البرج من الكثير الصفات أهمها التردد والوفاء.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

أوضاعك مع الحبيب مستقرة جدًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية إلا أنك كنت قادرا على التعامل معها بشكل صحيح.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تسيطر على انفعالاتك فى العمل، كما أنه من الضرورى أن تعرف أنك تقوم بمهام صعبة فمن الضرورى أن يكون لديك الوقت الكاف لإنجازها على أكمل وجه ممكن.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

ربما انشغالك الفترة الماضية فى الكثير من القضايا جعلك تشعر ببعض الضيق القلق والتوتر، مما أثر على صحتك بشكل سئ، فما عليك إلا أن تعود للاهتمام بصحتك من جديد وتحصل على الراحة التى جسدك بحاجة إليها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة جيدة على كافة المستويات الصحية والعائلية، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى