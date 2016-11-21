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حظك اليوم برج القوس الاثنين 21/11/2016

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 21/11/2016 حظك اليوم برج القوس الاثنين 21/11/2016

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العناد والمجازفة وحب الأصدقاء، وعدم الاقتناع بوجهات نظر الآخرين بسهولة، بالإضافة إلى كره الروتين و الرغبة فى الخروج عن المألوف هذه هى أبرز صفات مولود برج القوس الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

القوس على الصعيد المهني:

التزم الصمت، ولا تتدخل فيما يعنيك حتى لا تجد ما لا يسرك، مشكلات العمل لا تنتهى والمشاجرات بين الزملاء ستحل مع الوقت، احتفظ بهدوئك حتى لا تضعك انفعالاتك فى مواقف صدامية .

على الصعيد العاطفي:

شريك حياتك لن يستوعب مواقفك دائماً، فكر جيداً وراجع نفسك قبل أن تتصرف تصرف تندم عليه مستقبلاً، عنادك وآراؤك تخصك وحدك ولا يمكنك أن تفرضها على الآخرين إن كانوا غير مقتنعين بصحتها، حاول أن تتفهم ذلك جيداً.

برج القوس على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية، ارجع على ممارسة الرياضة، حتى لا تتراكم المشكلات الصحية، وابتعد عن المشروبات الغازية التى تفرط فى تناولها هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

مشكلات العمل لا تنتهى، والصراعات بين الزملاء تحل مع الوقت، ابتعد عن هذه الأجواء والتزم الصمت، كى لا تتأثر بشكل كبير، وتصرفاتك مع شريك حياتك يمكن أن تسبب لك أزمات كثيرة بسبب عنادك الدائم ورغبتك فى فرض السيطرة على شريك حياتك، احتكار الأفكار سيؤثر على علاقتك بالحبيب.

 


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مصر 365

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