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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21/11/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21/11/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21/11/2016

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من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للخيال أكثر من الواقع، وإليكم توقعات برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

برج الحوت على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، فالفترة السابقة التى كنت تعانى منها الإحباط سوف تنتهى قريباً، كما سوف تنطلق مع الأهل والأصدقاء، فتفعل ذلك لمدة يوم أو نحو ذلك كحد أقصى.

الحوت على الصعيد العاطفى :

من المتوقع ان تخفف قليلاً من الضغط فاغتنم هذه الفرصة للراحلة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك الحياة، فسوف ترسم الراحة من الأمور المألوفة فتتمتع بأمسية هادئة فى المنزل مع شريك الحياة بدلاً من الخروج.

الحوت على الصعيد الصحى:

استعد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك فقد تنشأ بعض الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة فيمكنك الاستفادة من الطاقة الإيجابية وهذا هو أفضل وقت للحصول على مشروع بعيداً عن الأرض.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن قد تصادف شخص يأتى لإنقاذ روحك من ذلك، ولا تبخل على تقديم النصيحة لغيرك كما لو كنت فى موضعه كما انك من الممكن ان تزور الأماكن المقدسة اليوم، ولكن النصف الثانى من اليوم يمر بسلاسة فيمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء.


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مصر 365

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