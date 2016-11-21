حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/11/2016

برج الحمل من أكثر الأبراج العملية التى تعشق العمل وتقدسه وتعتبره حياتها، فأحياناً تفقد حياتها نفسها من أجل الوصول إلى ترقية معينة أو تحقيق منصب ما، وفى هذه الأيام سيحقق الكثير من طموحاته وأمنياته.

برج الحمل على الصعيد المهني:

قدمت للعمل مجهودًا ووقتًا أكثر من المعتاد فى الأيام القليلة الماضية، واليوم مزاجك سينحدر ويطرأ عليك تغييرًا فى طريقة عملك ومستوى إنتاجك، كل ما تحتاجه للعمل بنشاط هو أن تتخلص من بعض القيود التى تحاصرك وأن تعطى العمل جزءًا من جهدك لا كل ما لديك من جهد.

على الصعيد العاطفي:

من المهم ألا تجعل العناد يفسد علاقتك العاطفية ويتحكم بها لأن شريك حياتك هذه الأيام ليس فى مزاج لتقديم التنازلات على الإطلاق لذلك حاول أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة وما إن تمنحهما له ستحظى بحياة عاطفية جيدة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

من المحتمل أن تواجه مشاكل صحية تتعلق بالجهاز الهضمى وخاصة مشاكل ذات العلاقة بالقولون فى ظل ما تعانيه من الضغوط فى الفترة الماضية والتوتر فحاول أن تمنح نفسك بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك الكثير من الاحتفالات فى محيطك وخاصة احتفالات الزواج التى ستجعلك تشعر بأنه عليك أن تنتقل فى علاقتك العاطفية إلى المستوى التالى وأن ترتبط بشكل رسمى بالشخص الذى تربطك به علاقة عاطفية.