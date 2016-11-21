أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/11/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/11/2016

>

برج الحمل من أكثر الأبراج العملية التى تعشق العمل وتقدسه وتعتبره حياتها، فأحياناً تفقد حياتها نفسها من أجل الوصول إلى ترقية معينة أو تحقيق منصب ما، وفى هذه الأيام سيحقق الكثير من طموحاته وأمنياته.

برج الحمل على الصعيد المهني:

قدمت للعمل مجهودًا ووقتًا أكثر من المعتاد فى الأيام القليلة الماضية، واليوم مزاجك سينحدر ويطرأ عليك تغييرًا فى طريقة عملك ومستوى إنتاجك، كل ما تحتاجه للعمل بنشاط هو أن تتخلص من بعض القيود التى تحاصرك وأن تعطى العمل جزءًا من جهدك لا كل ما لديك من جهد.

على الصعيد العاطفي:

من المهم ألا تجعل العناد يفسد علاقتك العاطفية ويتحكم بها لأن شريك حياتك هذه الأيام ليس فى مزاج لتقديم التنازلات على الإطلاق لذلك حاول أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة وما إن تمنحهما له ستحظى بحياة عاطفية جيدة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

من المحتمل أن تواجه مشاكل صحية تتعلق بالجهاز الهضمى وخاصة مشاكل ذات العلاقة بالقولون فى ظل ما تعانيه من الضغوط فى الفترة الماضية والتوتر فحاول أن تمنح نفسك بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هناك الكثير من الاحتفالات فى محيطك وخاصة احتفالات الزواج التى ستجعلك تشعر بأنه عليك أن تنتقل فى علاقتك العاطفية إلى المستوى التالى وأن ترتبط بشكل رسمى بالشخص الذى تربطك به علاقة عاطفية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى