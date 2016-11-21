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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21/11/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21/11/2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف عنه التناقض الشديد والتردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بالإضافة إلى حب التملك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

علاقتك بزملائك فى العمل غير جيدة ، وطريقة تعاملك معهم لا ترضيهم ، حاول الإصلاح من ذاتك حتى لا تفقد ثقة زملائك ومديرينك بك .

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لا تدخل فى علاقة جديدة قبل الانتهاء من صفحاتك القديمة تجنباً للمشكلات ، وحاول التفكير جيداً قبل الحكم على الأشخاص ، ولا تعتمد على المواقف والانطباعات الاولى فقط.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

ألام الظهر والعظام تلاحقك ، عليك زيارة الطبيب وتشخيص الحالة جيداً ، وعدم الاعتماد على المسكنات ونصائح الغير ، فما يناسبهم لا يناسب حالتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

قد تتعرض لموقف يتطلب منك المزيد من التفكير العميق فى الأمر من كافة الزوايا ، ولا مانع من استشارة الأصدقاء المقربين لك وسماع نصائحهم.

 


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مصر 365

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