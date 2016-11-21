حظك اليوم برج الجدى الاثنين 21/11/2016

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يتميز بحبه الشديد للعمل واجتهاده الكثير فى العمل وقدرته على التخطيط الجيد للمستقبل.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

ضغوط العمل تتزايد عليك وتأخذك بعيدًا عن الأنشطة التى تستمتع بها، ولن يكون لديك الفرصة للاستمتاع ببعض الاسترخاء، لذلك عليك أن تحاول الوصول للبهجة فى الأشياء الصغيرة فى الحياة، وستجد أن شعورك بالرضا يتزايد يومًا بعد أخر وستوفر أيضًا فى النفقات.

على الصعيد العاطفي:

من المحتمل أن تنشأ ضغوط قوية على علاقتك العاطفية، لذلك من المهم أن تحافظ على أعصابك وألا تنساق لنوبة غضب لن تسفر عن أى نتائج مثمرة، وحاول أن تحافظ على التوازن الدقيق جدًا بين احترامك لذاتك وكرامتك والتزامك تجاه شريك حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

اليوم يجلب الكثير من الطاقة الإيجابية لك مما يساعدك على التمتع بصحة بدنية ممتازة، فالسعادة النابعة من عقلك تساعدك على التمتع بصحة جيدة ومع ذلك تحتاج إلى الاهتمام بصحتك أكثر من هذا خاصة مع تكرر مشاكل الظهر لديك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

من المحتمل أن تتعامل مع المحيطين بك فى إطار أكثر جدية وتعقلاً من العادي، والجانب العملى من حياتك يتطلب انتباهك والكثير من التركيز منك.