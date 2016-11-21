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حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 /11/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 /11/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 /11/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

يوم عمل شاق مليئ بالضغوط والمهام الجديدة ، عليك أن تكن أكثر تعاوناً مع أصدقائك فى العمل لإنجاز المهام الجماعية المطلوبة منكم فى أسرع وقت.

برج الثور على الصعيد العاطفى :

اليوم تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك تحل فيها مشكلاتكما السابقة والتوتر الذى أصاب علاقتكما ، فاستغل ذكائك فى فتح مجالات جديدة بينكما وعدم تكرار المشكلات.

على الصعيد الصحى :

صحتك تبدو على ما يرام ، ولكن لا تكتفى بمسكنات الصداع الذى يصاحبك خلال الفترة الأخيرة ، فعليك استشارة الطبيب فى أسرع وقت.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تحقق إنجازاً هاماً فى عملك خلال الفترة المقبلة ، عليك الابتعاد عن الكسل وتأجيل المهام ، ومن الأفضل استمرار التواصل مع  أصدقائك حتى لا تشعر بضغط العمل.


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مصر 365

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