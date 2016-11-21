حظك اليوم برج الثور الاثنين 21 /11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى..

يوم عمل شاق مليئ بالضغوط والمهام الجديدة ، عليك أن تكن أكثر تعاوناً مع أصدقائك فى العمل لإنجاز المهام الجماعية المطلوبة منكم فى أسرع وقت.

برج الثور على الصعيد العاطفى :

اليوم تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك تحل فيها مشكلاتكما السابقة والتوتر الذى أصاب علاقتكما ، فاستغل ذكائك فى فتح مجالات جديدة بينكما وعدم تكرار المشكلات.

على الصعيد الصحى :

صحتك تبدو على ما يرام ، ولكن لا تكتفى بمسكنات الصداع الذى يصاحبك خلال الفترة الأخيرة ، فعليك استشارة الطبيب فى أسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تحقق إنجازاً هاماً فى عملك خلال الفترة المقبلة ، عليك الابتعاد عن الكسل وتأجيل المهام ، ومن الأفضل استمرار التواصل مع أصدقائك حتى لا تشعر بضغط العمل.