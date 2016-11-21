حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21/11/2016

ذكاء شديد وحدس قوى وشخصية مستقلة تعشق التفاصيل وتنتقد الجميع لكنها لا تقبل أن ينتقدها أحد، تبحث عن العيش فى المدينة الفاضلة وتتعامل مع الأحداث بحكمة وصرامة معاً هذه هى أبرز صفات شخصية مولود برج العذراء الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

العذراء على الصعيد المهني:

قراراتك المتذبذبة فى العمل، تضعك فى مشكلة مع زملائك ورؤسائك ، اختر القرار الصواب وفكر فى تبعاته جيداً و لا تضع نفسك فى مأزق بسبب التردد، احسم أمورك حتى لا تندم لاحقاً.

على الصعيد العاطفي:

مشكلات مع شريك حياتك بسبب انشغالك الدائم عنه، حاول أن توازن بين عملك، وشريك حياتك، أنت تستطيع التحكم فى الوقت لكن سيرهقك ذلك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى الابتعاد عن الأجواء الروتينية التى تعيشها، تنتقد هذه الأجواء بداخلك، وتعرف إنها سبب كثير من مشاكلك الصحية والنفسية لكن يجب أن تحول نقدك لواقع، لاستعادة صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تعيش حالة صعبة فى محيط العمل، وتقابل لحظات عصيبة بسبب تذبذب قراراتك التى تضعك فى مأزق حقيقى بسبب عدم القدرة على تنفيذ هذه القرارات، وحالتك العملية تؤثر على حالتك النفسية، فانشغالك بمشكلات العمل يؤثر على علاقتك بالحبيب، أنت لا تستطيع التركيز فى أكثر من شىء فى آن واحد بسهولة، سيرهقك ذلك فى البداية لكن لابد من الموازنة، وتحتاج إلى الابتعاد عن الأجواء الروتينية التى تعيشها لتستعيد صحتك.