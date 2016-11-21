أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس النواب الأردنى يبدأ جلسات مناقشات الثقة بالحكومة

Google+ Print
مجلس النواب الأردنى يبدأ جلسات مناقشات الثقة بالحكومة مجلس النواب الأردنى يبدأ جلسات مناقشات الثقة بالحكومة

>(أ ش أ)

عقد مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأحد، أولى جلسات مناقشات الثقة فى حكومة هانى الملقى التى قدمت بيانها الوزارى للمجلس يوم الأربعاء الماضي.

وخلال جلسة اليوم، التى عقدت برئاسة عاطف الطراونة رئيس المجلس وبحضور رئيس الوزراء هانى الملقى وأعضاء حكومته، تحدث 13 نائبا تناولوا ضرورة إصلاح النهج السياسى والاقتصادي، وتطوير وإصلاح نظم التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى ورفع المستوى المعيشى للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وإيجاد بيئة استثمار جاذبة.

كما أكد النواب الأردنيون، فى كلماتهم، أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين والمملكة، والاهتمام بالشباب الذى هو مستقبل المملكة، ودعم السياسة الخارجية للمملكة.

وكان لقضية اللجوء السورى وتداعياتها والضغوط التى تمثلها على بعض المحافظات الحدودية نصيب من كلمات النواب فى جلسة اليوم. كما لم تغب القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، عن كلمات النواب.

ويواصل المجلس، غدا الإثنين، فى جلستين صباحية ومسائية مناقشة البيان الوزارى للحكومة لنيل الثقة.

وكان أعضاء المجلس تبنوا بداية الجلسة، بيان لجنة فلسطين الذى تلاه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، حيث أدان بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلى بالقراءة التمهيدية، ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى نهب الأراضى الفلسطينية بملكية خاصة والتى استولت عليها عصابات المستوطنين وأقامت عليها بؤرا استيطانية.

ودعا البيان المؤسسات الدولية للوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية على الأراضى الفلسطينية والمقدسات، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، وإنهاء الاحتلال بكل أشكاله للأراضى الفلسطينية من النهر إلى البحر وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ويتوقع أن تستمر مناقشات الثقة بالحكومة إلى يوم الخميس المقبل، ثم يصوت المجلس على الثقة بالحكومة فى نهاية المناقشات بعد أن يستمع لرد رئيس الوزراء على كلمات النواب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365