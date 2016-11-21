مجلس النواب الأردنى يبدأ جلسات مناقشات الثقة بالحكومة

(أ ش أ)

عقد مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأحد، أولى جلسات مناقشات الثقة فى حكومة هانى الملقى التى قدمت بيانها الوزارى للمجلس يوم الأربعاء الماضي.

وخلال جلسة اليوم، التى عقدت برئاسة عاطف الطراونة رئيس المجلس وبحضور رئيس الوزراء هانى الملقى وأعضاء حكومته، تحدث 13 نائبا تناولوا ضرورة إصلاح النهج السياسى والاقتصادي، وتطوير وإصلاح نظم التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى ورفع المستوى المعيشى للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وإيجاد بيئة استثمار جاذبة.

كما أكد النواب الأردنيون، فى كلماتهم، أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين والمملكة، والاهتمام بالشباب الذى هو مستقبل المملكة، ودعم السياسة الخارجية للمملكة.

وكان لقضية اللجوء السورى وتداعياتها والضغوط التى تمثلها على بعض المحافظات الحدودية نصيب من كلمات النواب فى جلسة اليوم. كما لم تغب القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، عن كلمات النواب.

ويواصل المجلس، غدا الإثنين، فى جلستين صباحية ومسائية مناقشة البيان الوزارى للحكومة لنيل الثقة.

وكان أعضاء المجلس تبنوا بداية الجلسة، بيان لجنة فلسطين الذى تلاه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، حيث أدان بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلى بالقراءة التمهيدية، ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى نهب الأراضى الفلسطينية بملكية خاصة والتى استولت عليها عصابات المستوطنين وأقامت عليها بؤرا استيطانية.

ودعا البيان المؤسسات الدولية للوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية على الأراضى الفلسطينية والمقدسات، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، وإنهاء الاحتلال بكل أشكاله للأراضى الفلسطينية من النهر إلى البحر وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ويتوقع أن تستمر مناقشات الثقة بالحكومة إلى يوم الخميس المقبل، ثم يصوت المجلس على الثقة بالحكومة فى نهاية المناقشات بعد أن يستمع لرد رئيس الوزراء على كلمات النواب.