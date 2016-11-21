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ضبط 4 بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بقوص فى قنا

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ضبط 4 بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بقوص فى قنا ضبط 4 بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بقوص فى قنا

>قنا - هند المغربى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة المقدم مروان عيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد وإشراف اللواء سعيد رمضان مساعد الوجه القبلى من ضبط 3 اشخاص قبل ترويجهم كمية من المواد المخدرة.

 

تلقى اللواء احمد عمر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اخطارا بورود معلومات إلى كلا من المقدم محمد الضبع والرائد وسام حسين ضباط الإدارة بالتنسيق وقسم مخدرات مديرية امن قنا برئاسة العقيد حلمى همام عن قيام 4 اشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة المختلفة.

 

وبتقنين الاجراءات تم  ضبط كلا من  د م. د. 56 سنة عامل وم د. م. 31 سنة عاطل وأ م. د. 27 سنة عامل وم ع. خ. 40 سنة  تاجر مقيمين مركز قوص حال استقلالهم السيارة 48700 نقل قنا وعثر بحوزتهم على  100 جرام حشيش و337 قرص تامول ومبلغ 44300 جنيه حصيلة  الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 


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