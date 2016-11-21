بالصور.. وصول أول رحلة خاصة لمصر للطيران من اليابان إلى مطار الأقصر

كتب أحمد حمادة

وصلت فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، أولى رحلات مصر للطيران من إجمالى 24 رحلة خاصة قادمة مباشرة من مدينة ناريتا اليابانية إلى مطار الأقصر الدولى وعلى متنها 230 سائحا يابانيا، وكان فى استقبالها الطيار شريف عزت رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وهشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة وشريف المغلوب رئيس القطاع التجارى لمصر للطيران، وعادل هلال، مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات واللواء هانى رمزى، نائب مدير مطار الأقصر ووائل الدمرداش مدير عام تخطيط الشبكات بمصر للطيران وأحمد عبداللطيف مدير محطة الأقصر وياسر مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة SPT Tours منظم الرحلات.

هذا وقام فريق من العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة بمصر للطيران باستقبال ركاب الرحلة بالورود وأعلام دولتى مصر واليابان ومنحهم الهدايا التذكارية وأعطى اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لأمن الموانئ توجيهاته بتقديم التسهيلات اللازمة للوفد اليابانى وتغطية الحدث إعلاميا كما قام مطار الأقصر برش الطائرة بالمياه فى تقليد معتاد احتفاء بوصول رحلات جديدة إلى المطارات.

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة الخطوط الجوية فى بيان أنه بناء على توجيهات وزير الطيران المدنى ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قدمت الشركة الوطنية كافة التسهيلات اللازمة للشركة السياحية المنظمة للرحلات لما يحققه من عائد على الاقتصاد القومى ودعم السياحة المصرية وخاصةّ مدينة الأقصر حيث يعد السائح اليابانى من أكثر السائحين إنفاقا فى العالم كما أنه يعشق السياحة الثقافية.

وأعرب عزت عن تطلعه أن تعطى هذه الرحلات مؤشر ايجابى على زيادة الحركة السياحية القادمة من المدن اليابانية إلى مصر بصفة عامة، وأكد أن الشركة لن تتوانى فى تقديم كافة الدعم المطلوب لمنظمى الرحلات السياحية لتسيير رحلات مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية الأخرى.

هذا ومن المقرر أن يتم تسيير هذه الرحلات على مدار ستة أشهر بخط سير القاهرة أوزاكا ناريتا الأقصر من خلال طراز البوينج B777/300ER سعة 340 مقعدا، وهى من احدث طرازات الشركة وبها أعلى درجات الراحة والرفاهية.

من ناحية أخرى حرص الطيار شريف عزت والوفد المرافق له على عمل زيارة تفقدية لمكتب ومحطة مصر للطيران بالأقصر ولقاء العاملين للوقوف على استعدادهم لاستقبال الموسم الشتوى وأعياد الكريسماس وإجازات نصف العام الدراسى خاصة فى ظل تزايد أعداد السائحين الأجانب والمصريين هذه الفترة إلى مدينة الأقصر عاصمة السياحة المصرية والعالمية.

هذا وأشاد ياسر مصطفى رئيس شركة SPT Tours بجهود مصر للطيران فى تنظيم هذه الرحلات والتى تعد اقدم شركات الطيران فى العالم فى تسيير رحلات لليابان منذ اكثر من 60 عاما وأعرب عن تفاؤله بمزيد من التعاون مع الشركة الوطنية فى السوق اليابانى حيث تستهدف هذه الرحلات التى بدأت اليوم وتنتهى فى 7 مايو القادم 10 آلاف سائح يابانى ينفقون 16 مليون دولار دخل مباشر بخلاف الدخل الغير مباشر وطلبت شركته زيادة هذه الرحلات إلى 32 رحلة هذا الشتاء فقط لتصل إلى 108 رحلات حتى مارس 2018 حيث يأمل فى تسيير 3 رحلات اسبوعيا فى شتاء ٢٠١٧ بدلا من رحلة واحدة اسبوعيا كما أنه يتطلع لتسيير رحلات شارتر مباشرة مع مصر للطيران من كل من كوريا وأمريكا الجنوبية والصين، وأكد أن مصر للطيران هى التى ستقود حملة عودة السياحة إلى مصر بالتعاون مع شركات السياحة المصرية من خلال الدعاية المشتركة بين الجانبين.

جدير بالذكر أن مصرللطيران كانت تسير 3 رحلات أسبوعية منتظمة إلى العاصمة اليابانية طوكيو ورحلتين إلى مدينة أوزاكا ولكنها توقفت فى عام 2012 بسبب انخفاض الحركة السياحية القادمة من مدن اليابان إلى مصر.