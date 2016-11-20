حجز سائق لحين وصول تحريات واقعة ذبح الحمير بقرية طنط الجزيرة بالقليوبية

القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة طوخ بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بحجز سائق تروسيكل لحين وصول التحريات بعد قيام أهالى قرية طنط الجزيرة، التابعة لمركز طوخ بالقليوبية بضبطه ومعه شخصان هربا أثناء شروعهم بذبح الحمير بناحية نائية فى البلدة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أن دوره يتقصر فقط على توصيل الحمير بالتروسيكل الخاص به وأن شخصين لا يعرفهما طلبا منه توصيلهما بالحمير من قرية المنيرة بالقناطر الخيرية إلى قرية طنط الجزيرة وهناك فوجئ بالأهالى يحاولون الإمساك بهم وتمكن باقى المتهمين من الهروب.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالواقعة وانتقل على الفور رجال المباحث، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر وتمت إحالته للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.