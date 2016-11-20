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مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

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مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

>الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق أمام قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب على طريق بورسعيد الإسماعيلية وتم التحفظ على السيارة والسائق. وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من المقدم عبدالحميد فكرى نائب مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق أمام قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب على طريق بورسعيد الإسماعيلية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخص بدون إثبات شخصية صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق بورسعيد الإسماعيلية، وتم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما. تم نقل الجثة إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التعرف على شخصية المتوفى والعرض على النيابة العامة.


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