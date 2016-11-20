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ضبط عاطل بحوزته 250 كيلو بانجو و1000 قرص مخدر و500 جرام حشيش فى كفر الشيخ

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ضبط عاطل بحوزته 250 كيلو بانجو و1000 قرص مخدر و500 جرام حشيش فى كفر الشيخ ضبط عاطل بحوزته 250 كيلو بانجو و1000 قرص مخدر و500 جرام حشيش فى كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن فرع البحث الجنائى بالحامول، ومباحث مركز البرلس، وإدارة البحث الجنائى وفرع الأمن العام تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط "أ.م.م" ٢٦ سنة عاطل، ويقيم برج البرلس، دائرة المركز، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم ٩٧٠٣ / ٢٠١٦ جنايات المركز، إطلاق أعيرة نارية ومقاومة سلطات، ويستخدم قرى مركز البرلس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فى أحد الأكمنة المعدة له بمدينة بلطيم يستقل السيارة رقم "ق ف ع" ١٣٦.

 

وعثر بداخلها على لفافات البانجو المخدر تزن حوالى ٢٥٠ كيلو جرام، وألف قرص ترامادول مخدر، و500 جرام من مخدر الحشيش، و٧٠٠ جنيه، وبفحص السيارة تبين أن اللوحة المعدنية تخص سيارة أخرى. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


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مصر 365