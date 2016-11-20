«ساركوزي» يقر بهزيمته في الانتخابات التمهيدية عن اليمين

أقر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بهزيمته في الانتخابات التمهيدية للرئاسة لليمين الفرنسي، كما أعلن دعمه لفرانسوا فيون في الدورة الثانية، حسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وتصدر رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، بفارق كبير الأحد، الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي البالغة الأهمية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية في 2017، بحصوله على 42.8% من الأصوات بعد فرز 30% من مكاتب الاقتراع.

وبحسب «فرانس برس» فإن المنافسة تبدو محتدمة على المركز الثاني مع إمكان هزيمة نيكولا ساركوزي الذي لم ينل إلا 24.4% من الأصوات مقابل 26% لرئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه، بحسب ما أعلنت لجنة التنظيم.