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«جوجل» يحتفل باليوم العالمي للطفل

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«جوجل» يحتفل باليوم العالمي للطفل «جوجل» يحتفل باليوم العالمي للطفل

أرشيفية

يحتفل محرك البحث العالمي”جوجل”، باليوم العالمي للطفل، والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وفقا لما أقرته الأمم المتحدة.

كما تحتفل دول عديدة حول العالم في هذا اليوم، بإقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات، إضافة إلى نشر الكتيبات التي تحتوي على موضوعات خاصة بقوانين حقوق الأطفال.

وكانت الأمم المتحدة تقدمت بدعوة إلى جميع الدول عام 1954، لاعلان يوم عالمي خاص بالطفولة، وتم الموافقة على أن يكون يوم 20 نوفمبر من كل عام، يوما خاصًا بالطفل، وتم الاتفاق على هذا اليوم عام 1989 تزامنًا مع توقيع اتفاقية حقوق الأطفال.

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