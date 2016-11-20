«الأزهر» يدين إعدام الإرهابيين شيخ مسُن بشمال سيناء

أدان الأزهر الشريف ما وصفته بالجريمة النكراء التى ارتكبتها مجموعة إرهابية بشمال سيناء، بإعدام الشيخ سليمان أبو حراز أحد وجهاء سيناء والبالغ من العمر 100 عام.

ويؤكد الأزهر الشريف فى بيان له اليوم، أن إعدام شيخ مسن ضرير هو دليل على أن مرتكبى هذه الجريمة الشنيعة مجرمون تجردوا من أدنى قيم الإنسانية وأبسط معانى الرحمة، كما أنه يبرهن على أن جرائم هذه الفئة الضالة لا تمت بأدنى صلة للإسلام الذى يحرم قتل الأبرياء، كما أنهم لم يرحمو ضعف سنه، وشدد “الأزهر” أكثر على حرمة دماء العجزة والضعفاء وكبار السن.

وتقدمت مشيخة الأزهر بخالص العزاء لأهل الفقيد وأسرته وأهالى سيناء والمصريين جميعًا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.