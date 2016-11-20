دعم «الوادى الجديد» بـ 8 محوالات كهرباء بتكلفة 5 ملايين جنيه

طرحت وزارة الإسكان اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة الكهرباء مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظة الوادي الجديد بـ 8 محولات بتكلفة 5 ملايين جنيه لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة الصيف القادم.

وقال رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، المهندس عبد الرازق أحمد، إن المشروع يتضمن تركيب محولين قدرة 500 كيلو فولت أمبير بمركز الخارجة، ومحول بنفس القدرة لمركز الداخلة ومحولين بمركز باريس قدرة 250 كيلو فولت، و أمبير ومحول لمركز بلاط قدرة 300 كيلو فولت، أمبير ومحولين لمركز الفرافرة بنفس القدرة.

وأضاف رئيس جهاز التعمير، أن المشروع سيبدأ تنفيذه يناير المقبل ويستغرق شهرين فقط للتنفيذ لدعم قدرات الشبكة الكهربائية بالمراكز الإدارية الخمس للمحافظة.

أ ش أ