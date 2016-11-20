ناصر القصبي يعلن انسحابه من برنامج "أرابز غوت تالنت"

بعد مشاركته في لجنة تحكيم 4 مواسم من برنامج المواهب "أرابز غوت تالنت"، أعلن الممثل السعودي ناصر القصبي انسحابه من الموسم الجديد، بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "العاصوف".

هذا الخبر أعلنه القصبي بنفسه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث نشر تغريدة قال فيها: " بالفعل أخطر ثلاثي وحشتوني كثير وانسحابي من البرنامج اضطراري بسبب مسلسل العاصوف سأفتقدكم كثيراً"، مرفقة بصورة للإعلامي علي جابر مع الممثل المصري أحمد حلمي والنجمة اللبنانية نجوى كرم.

وأضاف في تغريدة أخرى: " الجميله نجوى الشرير علي الحبيب أحمد أحبكم كثيراً و سأفقدكم أكثر وموسم قادم ونجاح مبهر بطلتكم الرائعه ان شاءالله".

يشار الى أن الموسم الجديد من "أرابز غوت تالنت" يتم تصويره حالياً في بيروت، ومازال في مرحلة اختيار المواهب.