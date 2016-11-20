أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ناصر القصبي يعلن انسحابه من برنامج "أرابز غوت تالنت"

Google+ Print

الإثنين 21-11-2016 02:04

بعد مشاركته في لجنة تحكيم 4 مواسم من برنامج المواهب "أرابز غوت تالنت"، أعلن الممثل السعودي ناصر القصبي انسحابه من الموسم الجديد، بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "العاصوف".

هذا الخبر أعلنه القصبي بنفسه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث نشر تغريدة قال فيها: " بالفعل أخطر ثلاثي وحشتوني كثير وانسحابي من البرنامج اضطراري بسبب مسلسل العاصوف سأفتقدكم كثيراً"، مرفقة بصورة للإعلامي علي جابر مع الممثل المصري أحمد حلمي والنجمة اللبنانية نجوى كرم.

وأضاف في تغريدة أخرى: " الجميله نجوى الشرير علي الحبيب أحمد أحبكم كثيراً و سأفقدكم أكثر وموسم قادم ونجاح مبهر بطلتكم الرائعه ان شاءالله".

يشار الى أن الموسم الجديد من "أرابز غوت تالنت" يتم تصويره حالياً في بيروت، ومازال في مرحلة اختيار المواهب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي