حلفاء ميركل في الاتحاد الاجتماعي يرحبون بقرار ترشحها لفترة رابعة

رحب زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا بقرار المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأحد خوض الانتخابات العام المقبل للفوز بفترة رابعة.

والحزب حليف للاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية.

وبحسب رويترز قال هورست زيهوفر وهو في طريقه إلى اجتماع لحزبه الاتحاد الاجتماعي في ميونيخ “نحتاج الآن إلى ثقة الناس لأربع سنوات أخرى ولذلك من الجيد أن نكون واضحين.”

وكان الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي اللذان يشكلان تكتلا في البرلمان وقعا في خلاف بشأن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل مع المهاجرين.