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مصرع 4 ضباط شرطة بالبرازيل إثر تحطم مروحية بنيران عصابات إجرامية

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مصرع 4 ضباط شرطة بالبرازيل إثر تحطم مروحية بنيران عصابات إجرامية مصرع 4 ضباط شرطة بالبرازيل إثر تحطم مروحية بنيران عصابات إجرامية

الشرطة البرازيلية _ أرشيفية

لقي أربع ضباط شرطة برازيلية مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانوا على متنها بعد تعرضها لنيران أفراد أحد العصابات الإجرامية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع في بلدة “جد فافيلا” – سيئة السمعة – بولاية ريو دى جانيرو، خلال حملة للشرطة المحلية ضد العصابات الإجرامية وتجار المخدرات.

وأضافت الشبكة البريطانية أن قوات الإنقاذ انتشلت جثث الضحايا الأربعة من المروحية التي تخضع في الوقت الراهن لفحص فني للوقوف على أسباب تحطمها على وجه الدقة.

وكانت قوات الشرطة البرازيلية المدعومة بالعربات المدرعة تمكنت خلال حملتها اليوم – غرب ريو دى جانيرو – من اعتقال شخصين وجرح اثنين آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات.

ا ش ا

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