معركة بين إسلام بحيرى وعبد الناصر سلامة بسبب "بوست" على فيس بوك

كتب إسلام جمال

هدد الباحث إسلام البحيرى - الذى تم الإفراج عنه مؤخرا ضمن قرارات العفو الرئاسية - الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة، بمقاضاته وحبسه، متهما رئيس تحرير الأهرام الأسبق، بأنه أخطأ فى حقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب البحيرى، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "أحد أخطائى الكبرى قبل السجن إنى كنت بشوف وبسمع وبقرأ الظلم اللى بيتكتب عنى وعن كلام مقلتوش أبدا، وكنت أسكت وأقول خلينى فى شغلى ورسالتى، وكنت بقول الناس لوحدها هتفرز الحق من الباطل".

وأضاف قائلا: "لكن اتضح لى إن ده خطأ كبير وإنى لازم أرد، دلوقتى اﻷخ الصحفى عبد الناصر سلامة كاتب على صفحته لرئيس الجمهورية بيقوله، بعد اﻹفراج عن اللى بيشتموا اﻷنبياء لا مبرر لحبس اللى بيشتموا الرئاسة، وطبعا ميقدرش يقول ما أقصدش إسلام بحيرى".

واختتم: "طيب يا عبد الناصر عندك تلات حلول، الأول.. تجيب المقاطع اللى شتمت فيها اﻷنبياء، التانى.. تكتب اعتذار على صفحتك وتقول أنا آسف، التالت.. هسيبلك يومين وأرفع عليك قضية وأسجنك".