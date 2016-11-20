موجز أخبار مصر للساعة 10 من "اليوم السابع".. الشيخ ميزو: أنا المهدى المنتظر
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نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، مظاهرات بأسطنبول ضد أردوغان بلافتات "لا للديكتاتورية" رفضا للنظام الرئاسى، وزعم الشيخ ميزو أنه "المهدى المنتظر".
وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً:
مصرع شرطيين بالسويس وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة شرطة
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لقى اثنان من رجال الشرطة بمباحث قسم الجناين بالسويس، مصرعهما وأصيب 7 آخرون من زملائهما فى حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق السويس- الإسماعلية.
مظاهرات بأسطنبول ضد أردوغان بلافتات "لا للديكتاتورية" رفضا للنظام الرئاسى
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تظاهر آلاف الأتراك وسط مدينة أسطنبول، اليوم الأحد، رفضًا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمحاولات التحول إلى النظام الرئاسى، مشددين على أنهم لن يسمحوا بإقامة "ديكتاتورية الرجل الواحد".
قرار جمهورى بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى "البنك الزراعى المصرى"
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى الذى أصدره مجلس النواب.
"مصر للطيران" تنقل أول رحلة سياحية من اليابان مساء اليوم
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تصل مطار الأقصر الدولى مساء اليوم الأحد، أول رحلة سياحة تنظمها شركة مصر للطيران من اليابان، وعليها ٢٣٠ سائحا يابانيا.
وزير الصناعة: البرتغال مهمة لمصر وزيارة الرئيس لها بعد سياسى واقتصادى
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تحدث المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للبرتغال عن أهمية الزيارة سياسيا واقتصاديا.
بوتين يأمر بنشر صواريخ "الشيطان" النووية السرية ردا على تهديدات أمريكا
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بعد أقل من شهر على كشف روسيا عن قوة صاروخها الرهيب العابر للقارات "ساتانا-2" والذى يعنى باللغة العربية "الشيطان، بحيث يمكنه أن يدمر بلد بأكمله، أفاد تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر على الفور بنشر صواريخ "ديمون" الأكثر رعبا.
آخر تخاريف الشيخ "ميزو" : أنا المهدى المنتظر
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نشر محمد عبدالله نصر، المعروف باسم الشيخ "ميزو"، عبر صفحته على "فيس بوك"، ما أسماه بيانا هاما، أعلن خلاله أنه "المهدى المنتظر".
بالفيديو.. اشتباكات بين ألتراس روما والشرطة بعد الهزيمة من أتلانتا
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مع انتهاء لقاء أتلانتا وضيفه روما اليوم الأحد بفوز الأول بنتيجة 2 – 1 بالجولة 13 من الدوري الإيطالي، اشتعلت الأجواء خارج ملعب المباراة فى بيرجامو معقل أتلانتا بين ألتراس فريق روما والشرطة.
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بالفيديو.. وزير الآثار يزور المتحف المصرى لمتابعة فتحه ليلا أمام الزائرين
وصل، مساء الأحد، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إلى المتحف المصرى، وذلك لمتابعة افتتاح المتحف ليلا أمام الزائرين لأول مرة.
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نائب النوبة لـخالد صلاح: الاحتجاجات سوء تفاهم وكبار العائلات يحتوون الشباب
أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن أهالى النوبة أولى بأراضى منطقة "خور قندى" بأسوان، حال التزامهم بالسياسات الزراعية المنصوص عليها فى هذه المنطقة.
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