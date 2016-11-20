موجز أخبار مصر للساعة 10 من "اليوم السابع".. الشيخ ميزو: أنا المهدى المنتظر

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، مظاهرات بأسطنبول ضد أردوغان بلافتات "لا للديكتاتورية" رفضا للنظام الرئاسى، وزعم الشيخ ميزو أنه "المهدى المنتظر".

وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً:



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لقى اثنان من رجال الشرطة بمباحث قسم الجناين بالسويس، مصرعهما وأصيب 7 آخرون من زملائهما فى حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق السويس- الإسماعلية.



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تظاهر آلاف الأتراك وسط مدينة أسطنبول، اليوم الأحد، رفضًا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمحاولات التحول إلى النظام الرئاسى، مشددين على أنهم لن يسمحوا بإقامة "ديكتاتورية الرجل الواحد".



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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى الذى أصدره مجلس النواب.



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تصل مطار الأقصر الدولى مساء اليوم الأحد، أول رحلة سياحة تنظمها شركة مصر للطيران من اليابان، وعليها ٢٣٠ سائحا يابانيا.



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تحدث المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للبرتغال عن أهمية الزيارة سياسيا واقتصاديا.



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بعد أقل من شهر على كشف روسيا عن قوة صاروخها الرهيب العابر للقارات "ساتانا-2" والذى يعنى باللغة العربية "الشيطان، بحيث يمكنه أن يدمر بلد بأكمله، أفاد تقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر على الفور بنشر صواريخ "ديمون" الأكثر رعبا.



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نشر محمد عبدالله نصر، المعروف باسم الشيخ "ميزو"، عبر صفحته على "فيس بوك"، ما أسماه بيانا هاما، أعلن خلاله أنه "المهدى المنتظر".



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مع انتهاء لقاء أتلانتا وضيفه روما اليوم الأحد بفوز الأول بنتيجة 2 – 1 بالجولة 13 من الدوري الإيطالي، اشتعلت الأجواء خارج ملعب المباراة فى بيرجامو معقل أتلانتا بين ألتراس فريق روما والشرطة.



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بالفيديو.. وزير الآثار يزور المتحف المصرى لمتابعة فتحه ليلا أمام الزائرين

وصل، مساء الأحد، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إلى المتحف المصرى، وذلك لمتابعة افتتاح المتحف ليلا أمام الزائرين لأول مرة.



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نائب النوبة لـخالد صلاح: الاحتجاجات سوء تفاهم وكبار العائلات يحتوون الشباب

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن أهالى النوبة أولى بأراضى منطقة "خور قندى" بأسوان، حال التزامهم بالسياسات الزراعية المنصوص عليها فى هذه المنطقة.