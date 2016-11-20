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علاء عبد العال: تجربة إنبى ليست سيئة.. ولم يتصل بى أحد من مجلس الشرقية

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علاء عبد العال: تجربة إنبى ليست سيئة.. ولم يتصل بى أحد من مجلس الشرقية علاء عبد العال: تجربة إنبى ليست سيئة.. ولم يتصل بى أحد من مجلس الشرقية

>كتب عمرو جاب الله

أكد علاء عبد العال المدير الفني الجديد للشرقية، أن تجربته السابقة بإنبي ليست سيئة واستفاد منها كثيراً إلا أنه لازمه عدم توفيق مع بداية الموسم الحالي، عكس الموسم الماضى حيث تولى تدريب الفريق وهو فى المركز الثالث عشر وأنهى النسخة المنتهية فى المركز التاسع.

أضاف عبد العال فى تصريحات تليفزيونية لقناة "on sport" مع الإعلامي سيف زاهر، أن مساعديه بإنبي مجدى سعد المدرب وأحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال سينضمان إلى جهازه الجديد بالشرقية الذى يضم منير عقيلة فى منصب المدرب العام ومحمد أبو السعود فى منصب مدرب حراس المرمى.

فيما قال عبد العال إن توليه قيادة الشرقية جاء عن طريق النائب أحمد فؤاد أباظة راعى الفريق ولم يتواصل معه أحد من مجلس إدارة الشرقية حتى يباركله على المنصب ثم توجه إلى مكتب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والذى قدم له التهنئة على تولى قيادة الفريق خاصة أن اختار الشرقية ما بين ثلاثة عروض.


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