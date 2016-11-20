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نشرة ONA ا معتز عبد الفتاح يقدم «أصل الحكاية» على ON live.. اتجاه لتغيير إكسترا اليوم لـ«إكسترا نيوز‎»

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يقدم الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح برنامج «أصل الحكاية» على شاشة «ON live»، خلال شهر ديسمبر المقبل.. للمزيد

معتز عبد الفتاح – أرشيفية

معتز عبد الفتاح – أرشيفية

علمت ONA من مصادرها أن هناك مقترح بشأن تغيير اسم القناة الجديدة المشتركة بين شبكتي النهار وCBC، لتصبح «إكسترا نيوز»، بدلا من «إكسترا اليوم».. للمزيد

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يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم ، فى برنامجه «مساء الأنوار» على شاشة «ON sport» فى تمام الحادية عشر مساءً و حتى الواحدة والنصف صباحًا، كابتن فاروق جعفر.. للمزيد

فاروق جعفر

فاروق جعفر

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أونا

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