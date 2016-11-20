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السفير السعودي يطير لغينيا للمشاركة بالقمة العربية الإفريقية

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السفير السعودي يطير لغينيا للمشاركة بالقمة العربية الإفريقية السفير السعودي يطير لغينيا للمشاركة بالقمة العربية الإفريقية

السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية

توجه مساء اليوم الأحد، السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى العاصمة الغينية مالابو للمشاركة في اجتماعات القمة العربية الأفريقية .

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن القطان غادر مطار القاهرة الدولي على طائرة الخاصة.

يذكر أن وفد من الجامعة العربية توجه لمالابو للتحضير للقمة.

وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن موضوع الإرهاب سيكون مطروحًا على جدول أعمال القمة العربية الأفريقية، وكذلك فى خطة العمل العربية الإفريقية 2017- 2019 كأحد البنود الأساسية، موضحًا أن الجامعة العربية تشارك فى الاجتماعات الإفريقية.

ولفت بن حلي إلى أن هناك تنسيق بين الاتحاد والأمانة العامة للجامعة العربية بالنسبة للمشاريع والاتفاقيات الإفريقية في مجال الإرهاب، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الدولي في هذا الموضوع.

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