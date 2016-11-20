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ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار شمال الهند إلى 115 قتيلا

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ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار شمال الهند إلى 115 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار شمال الهند إلى 115 قتيلا

حادث قطار الهند _ أرشيفية

أفادت آخر التقارير الواردة من نيودلهي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حادث خروج قطار الركاب بولاية أوتاربراديش (شمالي الهند) عن مساره إلى 115 قتيلا.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رجال الإنقاذ الهنود في سباق مع الزمن لإخراج المزيد من المصابين ، فضلا عن جثث القتلى من بين حطام عربات القطار الذي خرج عن مساره بالقرب من بلدة كانبور ، وأسفر عن جرح أكثر من 150 شخصا آخرين.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن سبب الحادث غير معروف ، ولكن بعض التقارير الصحفية ترجح وجود شروخ في القضبان كانت السبب في وقوعه.

وأضافت الشبكة، أن أغلب الضحايا كانوا داخل وخارج عربيتين بالقرب من مقطورة القطار والتي تحطمت وتعرضت لأضرار بالغة.

ا ش ا

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