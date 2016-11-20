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أهالى عزبة البرج يشيعون جنازة صياد غرق برأس البر وعثر على جثته ببورسعيد

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أهالى عزبة البرج يشيعون جنازة صياد غرق برأس البر وعثر على جثته ببورسعيد أهالى عزبة البرج يشيعون جنازة صياد غرق برأس البر وعثر على جثته ببورسعيد

>دمياط - عبده عبد البارى

شيع المئات من اهالى مدينة عزبة البرج شمال محافظة دمياط يتقدمهم مجدى خاطر رئيس المدينة جنازة الشاب "محمد محمد هلالى" يبلغ من العمر 19 عاماً صياد والذى عثر أهالى مدينة عزبة البرج على جثته مساء اليوم الأحد عقب تعرضه للغرق أثناء استقلاله فلوكته التى انقلبت به الخميس الماضى أثناء قيامه بأعمال صيد خارج بوغاز عزبة البرج بمواجهة منطقة اللسان بمدينة رأس البر.

وقال مجدى خاطر رئيس مدينة عزبة البرج: إن 8 من الصيادين يستقلون مركبين صغيرين تمكنوا من انتشال جثته من شاطئ منطقة الديبة ببورسعيد عقب 4 أيام متواصلة من أعمال البحث بعد أن جرفته الأمواج شرقا على بعد 40 كيلومترا من المنطقة التى غرق بها أمام شاطئ رأس البر. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى عزبة البرج المركزى وتسلم أهل الصياد الغريق جثته عقب قرار.

كانت النيابة العامة قد صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وشيعت الجنازة منذ قليل من مسجد البشرى بمنطقة المراجوة بمدينة عزبة البرج.


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