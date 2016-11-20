أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 11 / 2016

كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم اليوم الأحد 20 / 11 / 2016 والتى جاء فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يفاوض الأهلي والزمالك للمشاركة فى دورة بالسودان، وإقامة ودية تونس فى موعدها .

دخل مسئولو اتحاد الكرة فى مفاوضات شفهية مع عدد من أندية الدورى الممتاز، على رأسها الأهلى والزمالك، للمشاركة فى دورة ودية بالسودان لم يحدد موعدها بعد.

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول، أن مباراة تونس ستقام فى موعدها يوم 8 يناير فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قرارا رسميا بمد فترة مجالس إدارة الاتحادات المنتخبة واللجنة الأولمبية المصرية، بعد انتهاء مدتها القانونية، لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد.

قررت لجنة مسابقات الدورى الممتاز، برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام حسن، المدير الفنى للمصرى، مباراة واحدة، للاعتراض على حكم مباراته أمام الإسماعيلى فى الأسبوع التاسع للدورى، بينما انتهى إيقاف توأمه إبراهيم حسن بعد إيقافه 8 مباريات.

يعقد محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مسألة تجديد عقد ثنائى الفريق حسام غالى وعماد متعب، حيث تنتهى عقود الثنائى بنهاية الموسم الجارى.

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، تعيين علاء ميهوب، نجم الفريق الكروى السابق، فى منصب رئيس اللجنة الفنية التى سيكون مهمتها إعداد تقارير وترشيح لاعبين للانضمام للفريق الأول ورفع توصيات للجنة الكرة من أجل إتمام بعض الصفقات.

ألغت وزارة الشباب والرياضة سفر بعثة الاتحاد المصرى للشطرنج المشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة والتي من المقرر أن تقام في تونس خلال الفترة 25 نوفمبر الى 4 ديسمبر.

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً غداً، الاثنين، بحضور المهندس محمود طاهر رئيس النادى وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى اللواء شيرين شمس، والذى سيتولى الكشف عن الآليات الجديدة لحضور مباريات كرة القدم فى الفترة الحالية التى يلعب فيها المباريات بدون جمهور.

يواجه اليوم الأحد فريق كرة اليد بالنادى الأهلي بقيادة مديره الفنى عاصم حماد، نظيره الطيران فى إطار مباريات الجولة السادسة بكأس الاتحاد، الذى يقام بدون اللاعبين الدوليين.

اضطر مجلس إدارة اتحاد الإسكواش برئاسة عاصم خليفة إلى مطالبة أولياء أمور اللاعبين المشاركين في بطولة إنجلترا الدولية المفتوحة للإشكواش، أعرق بطولات الإسكواش، بتحمل تكاليف إقامة ذويهم وإعاشتهم بإنجلترا خلال منافسات البطولة، لعدم قدرة خزينة الاتحاد على تحمل تلك الأعباء المالية.