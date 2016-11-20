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ارتفاع سعر «الدولار» بالبنوك الكبرى خلال التعاملات المسائية

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ارتفاع سعر «الدولار» بالبنوك الكبرى خلال التعاملات المسائية ارتفاع سعر «الدولار» بالبنوك الكبرى خلال التعاملات المسائية

أرشيفية

ارتفع اليوم،الأحد، أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية بالبنوك، ليصعد بقيمة “جنيه” مقارنة بأسعار الصرف المسجلة أمس السبت، بمعظم البنوك الحكومية، وفق أحدث البيانات البنكية الصادرة اليوم.

فقد سجل الدولار بالبنك التجاري الدولي 17.1 جنيهًا للشراء و 17.35 جنيه للبيع، وسجل بالشركة المصرفية العربية الدولية 17.35 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، كأعلى سعر متداول بالبنوك، في حين بلع وصل سعره ببنك البركة 17 جنيهًا للشراء و 17.35 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية 16.75 جنيهًا للشراء مقابل 17.25 جنيه للبيع، فيما وصل سعره إلى 17 جنيها للشراء و17.5 جنيه للشراء بالمصرف المتحد.

كما وصل سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول 17 جنيهًا للشراء و17.5 جنيه للبيع، وارتفع سعره بالبنك الأهلي المصري ليسجل  17.1 جنيهًا للشراء مقابل 17.35 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي اليوناني 16.7 جنيه للشراء و17.5 جنيه للشراء، فيما وصل سعره إلى 16.5 جنيه للشراء مقابل 17.5 جنيه للبيع بالبنك الخليجي المصري.

وقفز الدولار مقابل الجنيه ببنك القاهرة، ليسجل 17.1 جنيهًا للشراء مقابل 17.4 جنيه للبيع، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 17 جنيها للشراء و17.5 جنيه للبيع .

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