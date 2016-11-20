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إخلاء سبيل سائق باع 50 طن سكر لتاجر وادعى تعرضه للسرقة فى بلطيم

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إخلاء سبيل سائق باع 50 طن سكر لتاجر وادعى تعرضه للسرقة فى بلطيم إخلاء سبيل سائق باع 50 طن سكر لتاجر وادعى تعرضه للسرقة فى بلطيم

>كتب كريم صبحى

قرر المستشار محمد البغدادى قاضى المعارضات بمحكمة جنح بلطيم إخلاء سبيل سائق بكفالة 100 ألف جنيه، باع 50 طن سكر بـ 350 ألف لأحد الأشخاص بدمياط، وادعى تعرضه للسرقة بالإكراه على يد بلطجية.

وكان قسم شرطة بلطيم تلقى بلاغاً من سائق ادعى تعرضه للسرقة بالإكراه على يد بلطجية واستولوا منه على حمولة 50 طن سكر أثناء توصيلها لشركة مياه غازية، وتبين من التحريات والتحقيقات كذب رواية السائق وأنه اتفق مع شخص بدمياط على بيع 50 طن السكر وحصل منه على 350 ألف جنيه.  

تمكن رجال المباحث من إعادة حمولة السكر المسروقة وتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .


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