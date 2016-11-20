مروة عيد: تلقيت عروضا لتمثيل الكونغو والسنغال.. ولن ألعب إلا لمصر

كتب محمد محمود

أكدت مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسى لكرة اليد أنها قررت السفر للاحتراف لتكون أول بنت مصرية تخوض تجربة الاحتراف ، مشيرة إلى أن احتراف اللاعبات تواجهه صعوبات كثيرة أثناء الاحتراف .

أعربت مروة فى تصريحاتها لقناة on sport عن أنها تلقت عروضا من منتخب الكونغو والسنغال للحصول على الجنسية لتمثيلهم فى البطولات الدولية ، وشددت على أنها لن تلعب لغير المنتخب المصرى وعلى استعداد فى أى وقت للمشاركة مع المنتخب الوطنى .

وتابعت أنها تحلم أن بأن تكون مدربة لأحد الأندية فى مصر أو فرنسا.