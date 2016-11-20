مروة عيد: تلقيت عروضا لتمثيل الكونغو والسنغال.. ولن ألعب إلا لمصر

>كتب محمد محمود
أكدت مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسى لكرة اليد أنها قررت السفر للاحتراف لتكون أول بنت مصرية تخوض تجربة الاحتراف ، مشيرة إلى أن احتراف اللاعبات تواجهه صعوبات كثيرة أثناء الاحتراف .
أعربت مروة فى تصريحاتها لقناة on sport عن أنها تلقت عروضا من منتخب الكونغو والسنغال للحصول على الجنسية لتمثيلهم فى البطولات الدولية ، وشددت على أنها لن تلعب لغير المنتخب المصرى وعلى استعداد فى أى وقت للمشاركة مع المنتخب الوطنى .
وتابعت أنها تحلم أن بأن تكون مدربة لأحد الأندية فى مصر أو فرنسا.
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