الحضرى: كل حراس المنتخب "رقم واحد"

كتب أحمد سمير

أكد الدولي عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة ، أن العلاقة التي تجمعه مع شريف إكرامي وأحمد الشناوي حراس مرمي المنتخب ، هي علاقة الأسرة الواحدة ، ويحسب ذلك لأحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب الذي نشر روح الحب والتعاون والجماعية بينهم للعمل علي تحقيق أهدافهم المشتركة وهي مصلحة المنتخب ، قائلا " ربنا يخليه لينا " .

كما أكد الحضري خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامي سيف زاهر في قناة " اون سبورت " ، أن علاقته الشخصية مع ناجي ممتدة من زمن بعيد وقائمة علي أساس الأخوة والصداقة بعيداً عن الملعب .

و قال الحضري لا يوجد تصنيف بين حراس المنتخب ، وأن الجميع " رقم واحد " ، وكل مباراة يتم اختيار الحارس الأنسب والجاهز لها .

وشدد الحضري علي أن جميع لاعبي المنتخب تعمل علي تحقيق الأهداف تدريجياً ، بداية من الصعود لكأس أفريقيا القادمة بالجابون ، مروراً بالانتصار في أول جولتين في تصفيات كاس العالم أمام الكونغو وغانا ، نهاية بالهدف المنتظر قريباً وهو إحراز لقب كأس أفريقيا القادمة مطلع 2017 بعد غياب عن النسخ الثلاث السابقة .