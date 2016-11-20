أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الحضرى: كل حراس المنتخب "رقم واحد"

Google+ Print
الحضرى: كل حراس المنتخب "رقم واحد" الحضرى: كل حراس المنتخب "رقم واحد"

>كتب أحمد سمير

أكد الدولي عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة ، أن العلاقة التي تجمعه مع شريف إكرامي وأحمد الشناوي حراس مرمي ، هي علاقة الأسرة الواحدة ، ويحسب ذلك لأحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب الذي نشر روح الحب والتعاون والجماعية بينهم للعمل علي تحقيق أهدافهم المشتركة وهي مصلحة المنتخب ، قائلا " ربنا يخليه لينا " .

كما أكد الحضري خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامي سيف زاهر في قناة " اون سبورت " ، أن علاقته الشخصية مع ناجي ممتدة من زمن بعيد وقائمة علي أساس الأخوة والصداقة بعيداً عن الملعب .

و قال الحضري لا يوجد تصنيف بين حراس المنتخب ، وأن الجميع " رقم واحد " ، وكل مباراة يتم اختيار الحارس الأنسب والجاهز لها .

وشدد الحضري علي أن جميع لاعبي المنتخب تعمل علي تحقيق الأهداف تدريجياً ، بداية من الصعود لكأس أفريقيا القادمة بالجابون ، مروراً بالانتصار في أول جولتين في تصفيات كاس العالم أمام الكونغو وغانا ، نهاية بالهدف المنتظر قريباً وهو إحراز لقب كأس أفريقيا القادمة مطلع 2017  بعد غياب عن النسخ الثلاث السابقة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي