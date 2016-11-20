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أوباما يدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيض مستوى العنف في سوريا

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أوباما يدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيض مستوى العنف في سوريا أوباما يدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيض مستوى العنف في سوريا

باراك أوباما

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال محادثة قصيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بعاصمة بيرو ليما، إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيض مستوى العنف في سوريا.

وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، في تصريح أورده راديو “سوا” الأمريكي، اليوم الأحد، إن أوباما شدد، على هامش أعمال قمة “أبيك”، على ضرورة مواصلة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري جهودهما في مجال تسوية الأزمة السورية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرئيسين الروسي والأمريكي “تصافحا في بداية اجتماع الدول الأعضاء في قمة “أبيك” وتحدثا لفترة قصيرة”.

أ ش أ

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