عاطف يعقوب: مبادرة ديسمبر ترمز لقدرة المستهلك علي مقاطعة الأسواق وضبط الأسعار

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قوة المستهلك لم تستغل إلى الأن لضبط الأسواق، وهي طبيعية جدًا لضبطها، مشيرًا إلى أنه لو توحدت الجهود للضغط علي التجار الجشعيين فسيتم ضبط الأسعار.

وأكد يعقوب خلال مداخلة له ببرنامج ” أحلام مواطن” والذي يقدمة الإعلامي هاني عبد الرحيم علي قناة الحدث، أن هناك قاعدة ذهبية هى ” الزبون علي حق”، مؤكدًا إلى أن حقوق المستهلك تنتهك من بعض التجار الجشعيين، الذين يتحججون بسعر الصرف وهو غير صحيح وغير واقعي.

وأضاف يعقوب، إلى أن المبادرة ستلاقي رواج ورغبة، وأننا نعمل علي يكون يوم 1 ديسمبر رمزًا لقدرة المواطنيين علي ضبط الأسواق من خلال قوة المستهلك، مضيفا إلى أننا نعول علي المواطنين جيدًا لأنهم الأمل في ضبط الأسواق، وسننتظر رد فعل أخر أن لم تأتي المبادرة بثمارها.

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