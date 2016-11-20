أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عاطف يعقوب: مبادرة ديسمبر ترمز لقدرة المستهلك علي مقاطعة الأسواق وضبط الأسعار

Google+ Print
عاطف يعقوب: مبادرة ديسمبر ترمز لقدرة المستهلك علي مقاطعة الأسواق وضبط الأسعار عاطف يعقوب: مبادرة ديسمبر ترمز لقدرة المستهلك علي مقاطعة الأسواق وضبط الأسعار

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قوة المستهلك لم تستغل إلى الأن لضبط الأسواق، وهي طبيعية جدًا لضبطها، مشيرًا إلى أنه لو توحدت الجهود للضغط علي التجار الجشعيين فسيتم ضبط الأسعار.

وأكد يعقوب خلال مداخلة له ببرنامج ” أحلام مواطن” والذي يقدمة الإعلامي هاني عبد الرحيم علي قناة الحدث، أن هناك قاعدة ذهبية هى ” الزبون علي حق”، مؤكدًا إلى أن حقوق المستهلك تنتهك من بعض التجار الجشعيين، الذين يتحججون بسعر الصرف وهو غير صحيح وغير واقعي.

وأضاف يعقوب، إلى أن المبادرة ستلاقي رواج ورغبة، وأننا نعمل علي يكون يوم 1 ديسمبر رمزًا لقدرة المواطنيين علي ضبط الأسواق من خلال قوة المستهلك، مضيفا إلى أننا نعول علي المواطنين جيدًا لأنهم الأمل في ضبط الأسواق، وسننتظر رد فعل أخر أن لم تأتي المبادرة بثمارها.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا