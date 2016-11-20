بالصور.. ضبط 600 كيلو أغذية منتهية الصلاحية في مركزي إهناسيا والفشن ببني سويف‎

مراسل «ONA»

تمكنت حملة من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، برعاية الدكتور عبد الناصر حميده السعيطي، وكيل وزارة الصحة، من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بمركزي إهناسيا والفشن.

وشنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتورة أمنيه حسن، و بالتعاون مع فرق مراقبة الأغذية بإدارتى إهناسيا والفشن عدة حملات مفاجئة علي المحال التجارية والسوبر ماركت، وتمكنت خلالها من ضبط مخزن بمركز إهناسيا، وعثُر على 180 كيلو جرام من المكرونة منتهية الصلاحية، و 17 كيلو جرام لبن معلب غير صالح للاستخدام الآدمى، و 15 كيلوجرام طحينة منتهة الصلاحية.

كما ضبطت الحملة بالتعاون مع مكتب مراقبة أغذية مركز الفشن 250 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر، و 150 كيلو جرام شيبسي سائب من مخلفات المصانع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.